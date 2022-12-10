«حقوق الإنسان» بالشيوخ: الملف مركزي وأساسي وعقيدة سياسية راسخة

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا مركزيا وأساسيا في عقيدتها السياسية وكل التحركات الخاصة بها، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو ومع وضع دستور 2014 فتم وضع نصوص دستورية ترسخ للحفاظ على حقوق الإنسان وتؤكد على ذلك.

فريد: لدينا مواد كثيرة خاصة بحقوق الإنسان بالدستور

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المادة 93 من دستور 2014 تؤكد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما ويتم معامله هذا الملف بقوانين راسخة، وهو ما يؤكد على حقوق الإنسان بخلاف المواد الكثيرة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان في الدستور.

فريد: استحداث مجلس الشيوخ عزز من العملية التشريعية

واستطرد: «استحداث مجلس الشيوخ عزز من العملية التشريعية حتى بات هناك تشريع قائم على غرفتين، واختصاص مجلس الشيوخ جميعها تؤكد على تعزيز الديمقراطية والسلم المجتمعي وترسيخ تلك الدعائم، وبالتالي فبات لدينا تأكيد وترسيخ أكبر ومؤسسات أكثر تعمل على ترسيخ حقوق الإنسان والتعزيز منها وتحسين حالتها».

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية لم تتوقف عند هذا فحسب، بل أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي استراتيجية جرى وضعها وصياغتها ووضع أولوياتها بشكل وطني بحت بمبادرة وطنية، وبعد التشاور مع أطراف متعددة وخبراء معنيين بهذا الملف.