السفيرة مشيرة خطاب: مصر اقتحمت ملف حقوق الإنسان من أوسع أبوابه

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمر بمرحلة تاريخية في قضية التعامل مع حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوّم المجتمع

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، على هامش الصالون الثقافي الذي عقد بمقر حزب «حماة الوطن» بالتجمع الخامس، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية اقتحمت ملف حقوق الإنسان من أوسع أبوابه، بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت لتقوّم المجتمع وتحفظ حقوق المواطن.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: «بدأنا تفعيل الاستراتيجية بإجراء حوارات مع شباب الجامعات للتعرف على رؤيتهم تجاه ملف حقوق الإنسان، ورصد أبرز مطالبهم، والسعي لتنفيذها بآليات حقوق الإنسان المشروعة».

الدولة تمنح المواطنيين حقوقهم الاقتصادية والسياسية

وأشارت إلى أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، يؤكد عزم الدولة على منح المواطنيين حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ترسخ لهم حياة كريمة.