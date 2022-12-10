«التضامن»: احتفالية «عيد الأم» تكريم لصاحبات قصص النجاح والكفاح

قالت نرمين منصور مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن احتفالية «عيد الأم» تعتبر تكريما لرموز الأمهات المحققات لقصص نجاح وكفاح، لافتة إلى أنه جرى الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة حتى 5 يناير المقبل، في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

تكريم الأم المثالية

وأوضحت نرمين منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن الوزارة تبحث عن الأم المثالية لتكريمها، ومن الممكن أن تكون الأم البديلة التي تربي أبناء ليسوا أطفالها، أو رعاية أبناء أقاربها، أو التي كفلت طفلا يتيما في أسرتها ومكنته من الحصول على التعليم، إضافة للأمهات المربيات للأطفال في دور الرعاية.

الأمهات الحاصلات على مشروعات التمكين الاقتصادي

وأشارت مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الأبناء هم من يكتبون قصص الكفاح من أجل فوز الأمهات، لافتة إلى أن المسابقة تضمنت الأمهات الحاصلات على مشروعات التمكين الاقتصادي في قرى حياة كريمة، بعدما أسهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأسرتها، إضافة للرائدات المجتمعات المتميزات اللاتي قدمن دعما كبيرا للمجتمع والبيئة المحيطة بهن.

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.