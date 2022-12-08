«التضامن»: الكشف الطبي على 120 من غير القادرين بالمجان بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، تنظيم قافلة علاجية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان في المحافظة، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضًا من أهالى قري كفر سبطاس وعزبة المنسي مركز طنطا، وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون فى محافظه الغربية.

واستمرت القافلة الطبية على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر، رمد، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك بولية».

خدمات طبية بالمجان

من جانبه، أكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنّه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، إلى جانب عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

مساعدات غير القادرين

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أنّ الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية الجمعية بالمحافظة، بجانب تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.