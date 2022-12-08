وزيرة التضامن تشهد «محاكاة» لأنشطة الوقاية من المخدرات في المدارس

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أكرم حسن مدير إدارة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، معرض المحاكاة للأنشطة الوقائية التي سيتم تنفيذها في المدارس من خلال 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من إجمالي 32 ألف متطوع.

تنظيم فعاليات رياضية تشمل رسائل الوقاية والتوعية

ويعد معرض المحاكاة نموذجاً لثراء أدوات البرامج التوعوية، حيث يتضمن موادا إعلامية وتعليمية مرئية، وأعمال مسرحية ونماذج فنية متكاملة، وفعاليات رياضية تشمل رسائل الوقاية والتوعية، وأيضاً مسرح عرائس مُخصص لتوعية أطفالنا في المرحلة الابتدائية.

جاء ذلك خلال اطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برنامج الوقاية من المخدرات والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأدوات المستخدمة في تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية والذي سيتم تنفيذه في الفصل الدراسي الثاني، بينها المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات التخليقية وأضرارها في ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات التخليقية وارتكاب الجرائم والحوادث.

إطلاق دوري رياضي تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»

ولفت عثمان إلى إطلاق دوري رياضي تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان، بالإضافة الى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات ،مما يساعد المتطوعين في تنفيذ الأنشطة التوعوية بالمدارس بشكل جذاب وإبراز أضرار تعاطى المخدرات للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.