مطربة الموسيقى العربية بالأوبرا: أسعى لتقديم كلمات وألحان قوية

تواصل إيمان عبدالغني، مطربة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا، إنتاج ريتشارد الحاج في أول تعاون بينهما.

وقالت إيمان، في بيان لها، إنها تحاول التنوع في اختياراتها على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

تسويق الأعمال والحفلات

وأضافت أن التعاقد مع منتج خطوة مهمة خاصة مع من يمتلك الخبرة لتوجيه المطرب والعمل على خلق «استايل» للموهبة التي يقدمها للجمهور، ويضعه في المكانة التي يستحقها في سوق العمل، وتكون مسؤولة عن تسويق أعماله وحفلاته.

وتابعت: «أبحث في الأغاني الجديدة عن كلمات ولحن قوي يجمع بين الرومانسية والدراما، الجمهور سمعني بأغاني طربية لكبار وعمالقة الطرب، وأعتقد من الصعب أن يسمعوا بصوتي ما هو أقل من ذلك، هدفي أن أغني كلمات تعيش مع مرور الوقت مثل أغاني الزمن الجميل التي لا تزال تعيش معنا وستظل».

آخر مواسم برنامج «الأوديشن»

وكان المنتج ريتشارد الحاج طرح مؤخرًا آخر مواسم برنامج اكتشاف المواهب الجديدة «الأوديشن»، وتضمن 8 covers، للمواهب المتنافسة، استمر قرابة 6 أسابيع.