مصرع شاب ووالدته أثناء ذهابهما للمستشفى لزيارة والده المريض بالأقصر 

لقي شاب ووالدته مصرعهما، إثر اصطدام دراجة نارية تقلهما بسيارة ربع نقل على طريق أرمنت الأقصر، أثناء سيرهما لزيارة والده المريض بمستشفى حورس أرمنت جنوب الأقصر قبل أن يتوفى، ولكن شاء القدر أن يلقى الثلاثة حتفهم في نفس اللحظة.

تفاصيل وفاة الابن والأم في الحادث

البداية كانت بدخول مسن مريض مستشفى حورس لتلقي العلاج، وبعد فترة من العلاج ساءت حالته، فأبلغ المستشفى نجله البالغ من العمر 25 عاما، بإلقاء النظرة الأخيرة على والده قبل أن يتوفى، فذهب ابنه ومعه والدته مهرولين على دراجة نارية، وبسبب السرعة الزائدة اصطدما بسيارة ربع نقل مما أدى إلى وفاتهما في الحال، وعند اتصال المستشفى لإبلاغهما بوفاة الوالد، كانا قد فارقا الحياة هو ووالدته، وكأنهم على موعد مع القدر، بأن يلقوا حتفهم في نفس اللحظة، على مقربة من المستشفى، وجرى نقل جثمانهما إلى مستشفى حورس.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع شاب ووالدته أثناء ذهابهما لإلقاء نظرة الوداع على والده بمستشفى حورس، تم نقل الجثمانين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.