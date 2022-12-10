رئيس مجلس النواب ينعى صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، صاحب المسيرة الأدبية الذي أثري الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بفكره وعلمه الغزير، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان».

كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للحركة الأدبية المصرية والعربية.