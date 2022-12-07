مجلس النواب يواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل الجديد

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل، وتستمع اللجنة، اليوم، إلى رأي اتحاد الصناعات فيما يخص القانون الجديد.

أبرز المقترحات حول مشروع قانون العمل

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقدت عدة جلسات استماع الأسبوع الماضي لمناقشة أهداف مشروع قانون العمل، وتضمنت المقترحات التي شهدتها جلسات الاستماع عددا من الأمور، أبرزها ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة لتواكب التطور الذي تشهده الدولة فضلا عن إعادة النظر في المواد المنظمة للعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها، حتى تتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة وهو ما اقترحه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

حل المنازعات العمالية

كما شملت المقترحات، أهمية تفعيل آليات البت في حل المنازعات الجماعية والخاصة بالطرق الودية، ووفقا لمشروع القانون الجديد هناك عدد من المواد التي تنظم طرق اللجوء للمحاكم العمالية للبت في المنازعات.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الماضي، وتم إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.