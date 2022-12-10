محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسي، الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، ابن مركز دسوق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء.

ووجّه المحافظ، العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن صلاح فضل

وُلد صلاح فضل عام 1938م، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962م، ونال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972م، وعمل أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي.

بعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية، ثم انتُدبَ بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985م حتى عام 1988م، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

جوائز حصل عليها صلاح فضل

انتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية، عام 2003م، ثم رئيسًا له عام 2020م، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة النيل في الآداب.