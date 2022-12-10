فرحة بين جماهير كفر الشيخ بعد فوز المغرب على البرتغال بكأس العالم «صور»

رصدت عدسة «الوطن» اليوم السبت فرحة جماهير محافظة كفر الشيخ، بفوز المنتخب المغربي على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

فرحة في كفر الشيخ بعد فوز المغرب

وأعربت جماهير كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها وفرحتها بفوز المغرب علي البرتغال، باعتبارها دولة عربية شقيقة، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.

ازدحام مقاهي كفر الشيخ

وشهد عدد من مقاهي كفر الشيخ وبيلا ودسوق زحاماً شديداً قبل بدء المباراة التي أُجريت على أرضية ستاد الثمامة بدولة قطر التي تستضيف كأس العالم 2022، واستعدت المقاهي لاستقبال عدد كبير من الجماهير.

وأكد عدد من الجماهير أن لاعبي المنتخب المغربي كانوا على قدر المسؤولية في المباراة، مشيدين بدور المغرب في إسعاد قلوب جماهير الشعب العربي بأكمله، متمنيين أن تحصد المغرب بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في دور الـ16 على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1، ليتقابل الفريقان اليوم ويتمكن أسود الأطلس من تحقيق فوز تاريخي ويصعد للمربع الذهبي لأول مرة عربيًا وأفريقيا ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة فرنسا وسويسرا التي ستنطلق فعالياتها في تمام التاسعة مساء.