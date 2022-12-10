عمرو دياب يهنئ المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم: «عملوها أسود الأطلس»

هنأ عمرو دياب، لاعبي المنتخب المغربي بالفوز على نظيره البرتغال، والتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

عمرو دياب للاعبي المنتخب المغربي: مليون مبروك

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: عملوها أسود الأطلسي الأبطال، مليون مبروك.

وبهذا الفوز يعد المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الرياض بالمملكة العربية السعودية.

عمرو دياب أحيا حفلا في مهرجان ميدل بيست بالسعودية

وقدّم عمرو دياب أغنيتين وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة الحفل.

كان المنتخب المغربي قد تأهل للمباراة دور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في دولة قطر بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف أحرزه يوسف النصيري ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.