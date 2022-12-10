فنانون يهنئون المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم: «شرفتوا كل العرب»

هنأ عدد كبير من الفنانين، على صفحاتهم الشخصية، فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله لدور نصف النهائي ضمن فعاليات كأس العالم 2022 المقام الآن في قطر.

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة لدولة المغرب عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «مبروك شرفتونا، المغرب، الوطن العربي».

تامر حسني: إلى الأمام يا مغرب

وعلق الفنان تامر حسني الذي شاهد المباراة من داخل الاستاد وشارك جمهوره بفيديو للهدف الذي أحرزه المنتخب المغربي عبر صفحته الخاصة، قائلا: «توقعت الجول من قبل ما ييجي ويارب نكمل على كده وأهم حاجة عملت اللي عليا يلا دعواتكم إلى الأمام يا مغرب إلى الأمام يا عرب وبرضو مستني الكاس إن شاء الله مليون مبروك لأسود الأطلس شرفتوا كل العرب الله أكبر».

وكذلك الفنان رامز جلال الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قال فيه: «فرحة العرب ملهاش حدود بعد ما عملوها الأسود … ارجعوا بالكاس وحطموا كل السدود».

أحلام تهنئ المنتخب المغربي

وحرصت أيضًا الفنانة أحلام على تهنئة المنتخب المغربي، قائلة: «ماشاء الله أول منتخب عربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم المنتخب المغربي مبروك ‏أول مشاركة دوليه للمنتخب المغربي 1970».