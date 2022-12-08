8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع لبرنامج وقاية طلاب المدارس من المخدرات

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تطوير أدلة وبرامج العمل بالمدارس لتتواكب مع كافة التغيرات الطارئة على قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، التي تعتمد علي حزمة مُتكاملة من الأدوات الوقائية التي تنتهج الأساليب التفاعلية والنماذج الأدبية والفنية والرياضية لتناسب كل الشرائح المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تنظيم 8 معسكرات تدريبية بمشاركة 1000 شاب وفتاة

وأضافت القباج أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تنظيم 8 معسكرات تدريبية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن جميع المتطوعين خاضوا بعد تدريبهم اختبارات متكاملة لتقييم الجوانب المهارية والمعرفية من خلال لجنة من الخبراء والمُتخصصين؛ وذلك لاعتمادهم كمدربين مؤهلين لتطبيق برامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في نموذج مُتكامل لتمكين الشباب من المُشاركة المجتمعية الفعالة والمؤثرة المبنية على منهج علمي رصين.

استهداف 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور أكرم حسن مدير ادارة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برنامج الوقاية من المخدرات والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.