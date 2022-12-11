شباب ينتجون فيلما قصيرا بالجهود الذاتية.. وحسن السيد: 4 حكايات مختلفة

يستعد عدد من الشباب الخريجين بجامعة القاهرة لإنتاج فيلم قصير يحمل اسم «20 دقيقة»، وهو عمل سيقدمه عدد من شباب الجامعة وآخرون من جامعات مختلفة عبر التمويل الذاتي، حيث سيحكي الفيلم القصير قصة 4 أشخاص تقاطعت طرقهم وقصصهم عبر حادث وقع على إحدى الطرق السريعة.

السيد: 4 أشخاص على طريق سريع لمدة 20 دقيقة

من جانبه، قال الفنان الشاب حسن السيد، إنه سيشارك في بطولة الفيلم القصير «20 دقيقة»، وهو الفيلم الذي يتناول حياة 4 أشخص مختلفين ما بين عامل ميكانيكي وطبيب، وموظف وطالب، حيث تقاطعت بهم الطرق عندما يضطرون للانتظار على الطريق بعد وقوع حادث تصادم، واستمر انتظارهم لمدة 20 دقيقة وسط أحداث متلاحقة.

السيد: الفيلم القصير سيتم إنتاجه بالتمويل الذاتي

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شخصية الميكانيكي والتي ستظهر في العمل المنتج عبر تمويل ذاتي سيحاول بشتى الطرق الوصول إلى أحد الزبائن من أجل شراء سيارة مسروقة طامعًا في زيادة مكسبه منها، أما الطبيب فسيحاول اللحاق لعيادته من أجل إجراء عملية تجميل لعدد من السيدات دون داعي.

وأوضح أنه بالنسبة للموظف فتكون زوجته على وشك الولادة لمرة الخامسة، فيما يتمنى الموظف أن يرزقه الله بالولد، أما عن الطالب فيرغب في العودة إلى الجامعة من أجل بيع عدد من الملازم الخاصة بامتحانات الطلاب، أملا في تحقيق مكاسب مادية قبيل بدء إجازة آخر العام.

وأكد الفنان الشاب أن الأربعة أشخاص وبسبب احتجازهم على الطريق فسيبدأ كل شخص منهم في البحث عن بدائل لإنقاذ نفسه، حتى تظهر مفأجاة غير متوقعة في نهاية الفيلم القصير.

وأشار إلى أن فريق العمل بالكامل هم من طلاب جامعات المختلفة، اتفقوا جميعهم على حب الفن وأرادوا تقديم شيء جديد عبر التمويل الذاتي، بإخراج يقوده المخرج أحمد سليمان من المعهد العالي للفنون المسرحية، وممثلين هم خالد إدريس، وبيتر سامي، وأمير السيد.