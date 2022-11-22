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«روزماري ب أ بعد أبي» يحصد جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:14 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «روزماري ب. أ- بعد أبي Rosemary A.D. After Dad»، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 100 ألف جنيه.

فيلم الرسوم المتحركة «روزماري ب. أ- بعد أبي Rosemary A.D. After Dad»، عرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج إيثان باريت، وإنتاج الولات المتحدة الأمريكية، ومدته 10 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول رب منزل مصاب بالاكتئاب، يبدأ في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه، قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكل أنجلو فرامارتينو، ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل في قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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بقلم أحمد عبد الرحمن