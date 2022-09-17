جيهان صبحي: «صاحبتي» أول فيلم قصير يشارك في مهرجان فينيسيا الدولي

قالت جيهان صبحي، مصححة ألوان وديجيتال، إن فيلم «صاحبتي» هو أول فيلم قصير يشارك في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وأوضحت «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «برنامج السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، أن الفيلم من إخراج كوثر يونس وهي مخرجة مختلفة دائما في أفكارها ومميزة، متابعة «قدمنا في المهرجان وتم اختياره للعرض في المسابقة القصيرة في أهم مهرجان سينمائي في العالم».

الإنتاج السينمائي والتكنولوجيا

وأشارت جيهان صبحي، إلى أنه من خلال تصحيح الألوان نستطيع أن نقوم بتحويل الممثل إلى شخص آخر في مرحلة عمرية أقل، وهذا يوفر وقتا وتكاليف كبيرة جداً على عملية الإنتاج السينمائي، لافتة إلى أن تكنولوجيا صناعة السينما أدت لنتائج مختلفة بعدما تحولت السينما من طباعة الصورة الخام إلى الديجتال باستخدام أحدث المعدات، ومن خلالها يمكن التغلب على ظروف طبيعة التصوير للوصول إلى النتيجة النهائية التي يتطلبها العمل الفني.

أهمية تصحيح الألوان في الأفلام

وأكدت جيهان صبحي، مصححة ألوان وديجيتال، أن تصحيح الألوان يمكِّن من خلق صورة ذهنية لدى المشاهد عن طبيعة العمل الفني والهدف من السيناريو، مشيرة إلى أن تصحيح الألوان يكون من خلال فريق عمل متكامل بالتنسيق مع الديكور وستايل الملابس الفنية من أجل اكتمال الفكرة الدرامية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.