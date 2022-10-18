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مهرجان القاهرة يكشف تفاصيل برنامج تطوير سيناريو فيلم قصير لـ مريم نعوم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:03 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر المقبل، من بينها برنامج تطوير سيناريو فيلم قصير للكاتبة مريم نعوم.

برنامج لتطوير الأفلام القصيرة

تقدم أيام القاهرة بالتعاون مع سرد- مريم نعوم، برنامج لتطوير عدد من الأفلام القصيرة خلال جلسات تطوير فردية مكثفة مع صناع الفيلم، على مدار يوم عمل في خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن غرفة سرد للكتابة الدرامية، كانت محورا يتجمع حوله الكُتاب منذ أن أسستها مريم نعوم في 2016، إذ أصبحت سرد مساحة آمنة للكُتاب الصاعدين لتطوير مشاريعهم وصقل موهبتهم وممارسة حريتهم الإبداعية. مخاوفهم، صراعاتهم، وحياتهم اليومية.

خلق محتوى عربي يتواصل مع الجمهور المصري

‎كما سردت دورها الأساسي في خلق محتوى عربي، يتواصل مع الجمهور المصري والعربي، معبراً عن أحلامهم.

تهدف سرد إلى توفير بيئة فنية خلاقة ومحفزة للكتاب الشباب الممارسين، ليكتسبوا المهارات والمعارف والخبرة اللازمة لدخول المجال، والإلهام لتطوير صوتهم ككاتبين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».

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