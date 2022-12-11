فرحة عارمة في كفر الشيخ لفوز أبطال ذوي الهمم بـ25 ميدالية متنوعة

سادت حالة من الفرحة العارمة قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب فوز أبطال من ذوي الهمم بـ25 ميدالية مختلفة، بواقع 15 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات وذلك خلال مشاركتهم في المشروع القومي للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أقيم بمشاركة فرق محافظات المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية وذلك بالاستاد الرياضي لجامعة شبين الكوم بالمنوفية في ألعاب كرة الطائرة جلوس بنين، وبنات، وكرة القدم أرجل مبتورة بنين، وألعاب القوى بنين وبنات، تنس الطاولة بنين، وبنات، ورفع الأثقال بنين، وبنات، وسط استقبال حافل لهم من قبل محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بالإقليم.

المحافظ يشيد بالأبطال

ومن جانبه أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لـ«الوطن» عن بالغ سعادته بفوز هؤلاء الأبطال من ذوي الهمم بعدد 25 ميدالية متنوعة، ليصنعوا مجداً رياضياً خالداً في شتى الألعاب الرياضية ، مشيرا إلى أنهم أبطال يحققون الصعاب.

أصحاب المراكز الأولى

يذكر أن الأبطال الذين حققوا عدد 25 ميدالية متنوعة، تقدمهم في المركز الأول فريق الكرة الطائرة محمد الشناوي، أشرف فيصل ، مطاوع عبد الباقي، أشرف عبد الباسط، محمد الحارس، عبد الله رزق، ومحمد معوض محمود الدريني رفع أثقال فوق 96 كجم، وعزيزة أحمد، رفع أثقال تحت 41 إل 55 كجم، ونادية مهران، ورفع أثقال تحت 56 إل 70كجم، وأمل أبو الخير، رفع أثقال وزن تحت 71 إلى 85 كجم، ومي أحمد رفع أثقال وزن تحت 86 فما فوق.

كما حققت خيرية عبد المعطي، تنس طاولة جلوس، وحميدة محمود، تنس الطاولة أرجل معاقة، وصبحي عبد الخالق دفع جُله جلوس، وياسر عبد العزيز ،عدو 100م جلوس، وسهيلة طه دفع جلة جلوس، وشيرين عبد الشفوق دفع جلة وقوف، وإبراهيم مطاوع دفع جلة وقوف، ومحمد العربي تنس طاولة جلوس، وهاجر طارق عدو 100م أرجل سليمة.