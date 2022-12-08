محافظ كفر الشيخ: نثمن التعاون مع كافة الجامعة المصرية ورؤى الطلاب لتطوير المدن

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي شهدتها المحافظة، والأعمال التي تشهدها مدن «مصيف بلطيم، البرلس، وبلطيم» من أعمال تطوير عمراني، مؤكداً أن المنظومة في المحافظة تسير وفق عمل جماعي، لتطوير مدن المحافظة، موجهاً الشكر لعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمسئولين في المحافظة عما يتم من أعمال تخطيط للنهوض بمدن ومراكز كفر الشيخ.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية من الجامعات المصرية العريقة، ومن أقدم الجامعات، وأنجبت لمصر أعلام وعلماء في شتى المجالات، رفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية من أمثال العالم المصري الجليل الدكتور أحمد زويل، رحمة الله.

عرض مقترحات لتطوير وتنمية مدن بلطيم

جاء ذلك خلال عرض وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، لمناقشة مقترحات لتطوير وتنمية مدن «مصيف بلطيم، وبلطيم، والبرلس» عمرانياً بالتعاون مع المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الزيات، مدرس العمارة بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

الاستفادة المتبادلة بين المحافظة وجامعة الإسكندرية

وأشار المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة المتبادلة بين المحافظة وجامعة الإسكندرية، والاطلاع على المنتج من مشروعات الطلاب بعد الانتهاء منها، ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، منوهاً أن الدراسات التي قام بها قسم الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية متميزة.

أوضح أنه سيكون هناك تعاون بين الجيومكانية وإدارة التخطيط العمراني، لتحديث البيانات، ومراجعة تحديث الخرائط والتقسيمات التي تم عرضها بين مدن المدن والمراكز، بما شهدته «بلطيم، والبرلس، ومصيف بلطيم»، من أعمال تطوير، إضافة لتغيير الحدود الداخلية الخاصة ببلطيم والبرلس والمصيف، إضافة للأعمال التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي، وإضافة رابط أبو الروس والذي يربط الطريق الدولي بالطريق المحوري لمطروح، إضافة للأعمال التي شهدها 40 كيلو على شاطئ البحر المتوسط لحماية الشواطئ.

خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة

وثمّن محافظ كفر الشيخ، التعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ، في كافة المجالات الخدمية، موجهاً بالتعاون الكامل بين كلية الفنون الجميلة قسم عمارة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من مديرية إسكان وإدارة التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المرافق ومديرية الطرق، لوضع خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة، مؤكداً أن هناك التعاون المشترك بين الجامعات المصرية، لتبادل ونقل المعلومات والخبرات، ودراستها على الطبيعة، وتطبيق الدراسات والأبحاث على أرض الواقع مما سيكون له أثر بالغ على حياة المواطنين، مشيراً إلى التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ في العديد من المجالات.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينتي بلطيم والبرلس على ضوء أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتصبح مدينتين سياحيتين ذات طابع خاص.