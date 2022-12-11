الفائز في مسابقة «الرماحة» بأسوان: أشارك بالسباقات منذ عام 2006

فاز في مسابقة «الرماحة» التي تقام في مركزي دراو وبلانة بمحافظة أسوان، الفارس محمد أحمد صالح، وشهرته «محمد أبو صالح»، بحصانه «الكرري»، وسط أكبر تجمع قبلي بمحافظات الصعيد.

مسابقة الرماحة بأسوان

وتعد مسابقة «الرماحة» حدثا سنويا تراثيا، وهي مسابقات ثنائية تتم بين فرسان متكافين في المهارات، ويتم تكريم الفارس الفائز بكأس يقدمه نادي الفروسية بمركز دراو، ويتم تنظيم الحدث في الجمعة الثانية من ديسمبر كل عام، بحضور أهل الفروسية من محافظتي أسوان والأقصر.

«محمد» يشارك في المسابقة منذ 2006

وقال محمد أبو صالح، لـ«الوطن»، إنه يشارك في السباق منذ عام 2006، ويحرص على ذلك بشكل دائم، وفاز بالكأس مرات عديدة.

تنظيم مسابقة الرماحة

فيما أوضح محمد حسين صالح، وشهرته «أحمد أبو ست»، أحد منظمي المسابقة من قبيلة البدواب بمركز دراو، أن قبائل مركز دراو وبلانة تقوم بتنظيم مسابقة «الرماحة» التراثية في أجواء من الحماس والتعاون، وتبدأ التجهيزات قبل أسبوع من الحدث الذي يعد أكبر تجمع قبلي بمركز دراو وبلانة، حيث يستقبل أهل القبائل ضيوفهم من المحافظات الأخرى للاستمتاع بالأجواء الحماسية.

تاريخ مسابقة الرماحة

وقال خالد العمدة، أحد منظمي مسابقة الرماحة بمركز دراو، إنه بدأ تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ 80 عاما، وشهدت فترات توقف وعودة حتى عام 2000، حيث استمر تنظيمها بشكل سنوي حتى اليوم.

ويشارك في الرماحة عدد من الفرسان، ويتم السباق في منطقة الخور ببلانة أول، صباح يوم السبت، بمشاركة المشجعين في أجواء حافلة، ويتم تكريم أول 15 فائزا بكؤوس يقدمها نادي الفروسية بمركز شباب دراو، وشهادات تقدير.