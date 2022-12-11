ضبط مسن استولى على 300 ألف جنيه من وكيلة مدرسة لتعيين ابنها بسوهاج

تباشر الجهات المختصة في مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، التحقيق مع مسن بالمعاش لقيامه بالنصب على وكيلة مدرسة، والحصول منها على مبلغ مالي بقيمة 300 ألف جنيه، بزعم مقدرته على إلحاق ابنها في وظيفة بإحدى الجهات المرموقة، من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهة، على خلاف الحقيقة.

ضبط مسن بتهمة النصب

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، فرع سوهاج، تمكنت من ضبط مسن بالمعاش بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج؛ لقيامه بالنصب على وكيلة مدرسة، والحصول منها على مبلغ 300 ألف جنيه، كمقدم بزعم مقدرته على إلحاق ابنها بإحدى الجهات المرموقة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من «أ. ح. خ»، 52 عامًا، وكيلة مدرسة، بتضررها من «خ. م. ي»، 63 عاما، موظف بالمعاش، لقيامه بالنصب عليها والحصول منها على مبلغ 300 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 500 ألف جنيه، بزعم مقدرته على إلحاق ابنها بإحدى الجهات المرموقة، من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة، على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد المبلغ.

تحرير المحضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران أبو العزم، محام، إن قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، تعاقب بالحبس والغرامة، كل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتى رد أصول المبلغ.

غرامة 100 ألف

وأضاف «أبو العزم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».