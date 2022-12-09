ضبط «مستريح الموتوسيكلات» في سوهاج.. استولى على مليوني جنيه من الضحايا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع وحدة مباحث الأموال العامة، من ضبط مُدرس، استولى على 2 مليون جنيه من 6 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال تجارة الموتوسيكلات مقابل أرباح شهرية.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يتضمن بلاغ «خالد ا ا ا» 51 سنة، موظف و أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من «أحمد ف س ح» 44 عامًا، مُدرس، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.000.000 اثنان مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الموتوسيكلات، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

استهداف المتهم وتم ضبطه

عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، قامت مأمورية من قبل ضباط وحدة مباحث المركز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، باستهداف المتهم، وتم ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما جاء في مضمون البلاغات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.