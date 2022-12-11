المخرج تود فيليبس يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم «Joker»

بدأ المخرج الأمريكي تود فيليبس تصوير الجزء الثاني من فيلم «Joker»، والذي يحمل اسم «Joker: Folie à Deux»، إذ شارك الجمهور صورة تشويقية من اليوم الأول للتصوير عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، يظهر فيها بطل الفيلم خواكين فينيكس في دور آرثر فليك وهو يحلق ويميل رأسه للخلف، معلقا: «اليوم الأول.. فتانا الجوكر».

خواكين فينيكس يعود لهيئته الجسدية النحيلة

وكشفت الصورة التي نشرها مخرج الفيلم، أنَّ خواكين فينيكس الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الجزء الأول من الفيلم، عاد إلى الهيئة الجسدية النحيلة ذاتها التي ظهر بها في الفيلم عام 2019، وبالرغم من عدم الكشف عن الحبكة الرئيسية للجزء الجديد، ولكن تكشف الصورة وجوده في مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

تقاصيل فيلم «Joker: Folie à Deux»

وتنضم النجمة ليدى جاجا إلى فريق الجزء الجديد من الفيلم، إذ تؤدي شخصية «هارلي كوين» وهي طبيبة نفسية تتعرف على «الجوكر» داخل مستشفى الأمراض العقلية ولكن ينجح في السيطرة عليها لتصبح قاتلة مجنونة تابعة له، وهي الشخصية التي سبق وقدمتها الممثلة مارجوت روبي في عدد من الأفلام في الفترة الأخيرة.

وقالت مارجوت روبي، في لقاء سابق: «شرف كبير بالنسبة لي أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي لتكون هارلي كوين الآن واحدة من تلك الشخصيات التي يعاد تقديمها أكثر من مرة، أعتقد أن ليدي جاجت ستقدم شيئا مذهلا بالشخصية».

يعود فيليبس ليخرج فيلم «Joker: Folie à Deux» بعد إخراج الفيلم الأول، والذي حصل على 11 ترشيحًا لجائزة أوسكار، إضافة إلى الفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر العالمي إذ تجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار، ومن المقرر أنَّ يصل الجزء الثاني من الفيلم إلى دور العرض في 9 أكتوبر 2024 بعد 5 سنوات من إصدار الفيلم الأول.