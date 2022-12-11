«التضامن»: 58% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنّ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في مصر بلغت 18.6%، لافتة إلى أنّ نسبة السيدات اللاتى يعملن مقابل عائد نقدى 17%، وفقا للمسح الصحي للأسرة المصرية مقارنة بـ14% عام 2014.

النساء تتحمل أعباء إضافية لتعليم أطفالهن

وأوضحت التضامن وفق تقرير صادر عنها ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار»، أنّ 30% قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وتتحمل النساء أعباء إضافة لدعم تعليم أطفالهن في المنزل، ورعاية كبار السن وأفراد الأسرة المرضى، والحفاظ على التدابير الوقائية لكورونا داخل الأسرة.

حملة مناهضة العنف ضد المرأة

وأشارت التضامن إلى أنّ 58% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمى، مؤكدة أنّ حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تستمر طوال شهر ديسمبر 2022 بجميع محافظات مصر، كما تستمر على مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام الجماهيري، لرفع الوعي حول قضايا الأسرة المصرية، وتكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية، ونبذ صور العنف المختلفة في المجتمع ومكافحة الممارسات الاجتماعية والتقليدية الضارة.

وأوصحت الوزراة أن فعاليات الحملة تشمل دوات توعية وحوارات مجتمعية، لقاءات جماهيرية، زيارات منزلية للأسر بالرعاية، ورش رسم وأشغال يدوية، مسيرات لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الشوارع، مسابقات رياضية وثقافية.