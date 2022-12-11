انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية 

أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، صباح اليوم الأحد، من مكتب صحة ثان الزقازيق، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، في حضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ورئيس حي ثان الزقازيق، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتي الأربعاء المقبل.

الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

جاء ذلك في إطار رؤية الدولة 2030 بالحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وطبقا لخطة وزارة الصحة والسكان للنهوض بالصحة العامة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

الفرق الطبية تجوب القرى والمنازل

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و279 ألفا و338 طفلا من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من سن الولادة وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي نمط 2، وذلك بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والحضانات ومن شقة لأخرى، من خلال الفرق الطبية البالغ عددها 3573 فرقة مقسمة إلى 1043 فرقة بالحضر و2494 فرقة بالريف، مقسمة إلى 523 فرقة بالمراكز الثابتة، و3004 فرق متحركة، تجوب جميع المنازل وحضانات الأطفال والبالغ عددها 3098 حضانة بالمحافظة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيراً إلى أن التطعيم أمان ومجاني، وهو عبارة عن نقطتين بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساء.

تدريب الفرق الطبية

وأكد وكيل الوزارة أن جميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة خضعت لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة لتدريب الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية، لضمان تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.