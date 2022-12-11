وزير الصحة يوجّه بتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام، والبدء في تشغيله خلال يناير المقبل، وذلك خلال زيارته التفقدية إلى مستشفى السويس العام، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والحروق، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير تفقد قسم القسطرة ورعاية القلب بالمستشفى الذي جرى افتتاحه في سبتمبر الماضي، وشهد إجراء نحو 2000 عملية قسطرة قلبية بالمجان لأهالي السويس والمحافظات المجاورة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، في بيان عنه، إلى أنّ الوزير حرص خلال زيارته على التحدث مع المرضى المترددين على قسم قسطرة ورعاية القلب، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير تفقد مستشفى حميات السويس، وتفقد أعمال تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز والبدء في تشغيله خلال شهر يناير المقبل.