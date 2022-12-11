«الرعاية الصحية» تشارك في افتتاح معرض المنامة 2022 بالبحرين

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي، والمنعقد بمملكة البحرين، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، ضمن وفد مصري رفيع المستوى يضم كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادي النيل، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك إضافة إلى 700 مشارك من أفضل الخبراء بالقطاع الطبي، وأكثر من 70 شركة عارضة من مختلف دول العالم.

وأضافت، أنه شارك من مملكة البحرين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة البحرينية، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما شارك السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العلاقة المتينة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تشهد تطورا كبيرًا في مختلف القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وخاصة في ظل الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، لهذا القطاع الحيوي في البلدين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مؤتمر ومعرض المنامة الصحي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للمشاركة في الفعاليات الطبية الكبرى التي ستسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المؤتمر في كونه فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال الطب والرعاية الصحية، والإطلاع على التجارب الناجحة والتقدم الذي يشهده التطور الطبي في البلدين، ومشيرًا إلى أنه سيساهم في فتح مزيد من آفاق التعاون في المجال الطبي والرعاية الصحية، وأنه سيعود بالنفع على البلدين في قطاع الرعاية الصحية وقيادته نحو مزيد من التطور والإزدهار.

ولفت السبكي، إلى أن مشاركة أفضل الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم بمؤتمر المنامة الصحي يشكل إضافة قوية، وسيعزز من مكاسب قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويواكب التطلعات في هذا القطاع للبلدين، ورغبتهما في مواصلة تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المنامة الصحي سيشمل محاضرات تركز على 6 محاور رئيسية هي مؤتمر الطب المخبري، مؤتمر الطب الرياضي، مؤتمر طب الأسنان، مؤتمر الطب الصيدلي، مؤتمر الطب الباطني، مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية.