مستشار الرئيس للصحة: التأمين الصحي الشامل يغطي جميع المحافظات خلال 8 أعوام

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ كل محافظات الجمهورية ستستفيد من خدمات التأمين الصحي الشامل خلال 8 أعوام، مشيرًا إلى أن بطاقة التأمين الصحي الشامل تمنح المواطنين الحق في تلقي الخدمات من كل محافظات الجمهورية، بصرف النظر عن مكان إقامته.

الجودة والمراقبة

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «التأمين الصحي به 3 هيئات، منها هيئة تتلقى الأموال وتتولى الصرف، وهناك هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمة الطبية، أما الهيئة الثالثة، فإنها تختص بالجودة والرقابة، حيث تتبع معايير مقننة تتوافق تماما مع المعايير العالمية».

التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «خلال 7 أو 8 سنوات، سوف تكون جمهورية مصر العربية كلها مغطاة بخدمات التأمين الصحي الشامل، والنظام القديم يقدم خدمات جليلة جدا، مثل زرع الأعضاء والغسيل الكلوي وزرع الكلى وزرع النخاع، وهذه الخدمات تقدم في كل مستشفيات الجمهورية، ونجاح المنظومة يقاس من خلال هيئة الرقابة والجودة والاعتماد، إذ أنها هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية وتتولى وضع المعايير وشرحها، ويتم مراقبة التنفيذ والتطبيق من خلال الخبراء».