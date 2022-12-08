«الصحة» تفتش 5 آلاف منشأة طبية خاصة.. وتصدر 14 ترخيصا جديدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 8 آلاف و938 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال نوفمبر الماضي، حرصًا من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ التراخيص الصادرة تضمنت 7 آلاف و218 ترخيصا جديدا لمزاولة المهن الطبية، إضافة إلى التجديد لـ1720 آخرين، لافتًا إلى منح 628 ترخيصًا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و54 ترخيصًا للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّه تم إصدار 14 ترخيصًا جديدًا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 6 بنوك دم، و6 مراكز للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر 17 خبير أجنبي.

وقال «زكي»، إنّه تم المرور على 5 آلاف و676 منشأة طبية خاصة، تنوّعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، وتحررت محاضر للمخالفين لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومخالفة اشتراطات الترخيص، ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكي» أنّه تم المرور على 62 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين مستشفيات ومعامل وعيادات خاصة داخل الفنادق، وذلك ضمن المشاركة في تأمين فعاليات مؤتمر المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ؛ للتأكد من المعايير والاشتراطات الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.