«سكاي نيوز»: انطلاق المستشكف الفضائي «راشد» إلى القمر من أمريكا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاق المستكشف الفضائي «راشد» نحو القمر، في مهمة تستغرق 5 أشهر، وهي الأولى عربياً والرابعة عالمياً.

تاريخ هبوطه على سطح المريخ

وأضافت الإمارات بحسب خبر عاجل نقلته قناة «سكاي نيو عربية» الإخبارية، صباح اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي «راشد» على سطح القمر في أبريل 2023.

انطلاق للمستكشف من أمريكا

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء أنه يتم متابعة عملية الإطلاق من خلال بث مباشر بدأ في العاشرة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث سينطلق المستكشف من المجمع رقم 40 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.