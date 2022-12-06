محافظ جنوب سيناء: نسعى لنقل تجربة الإمارات في سياحة الأثرياء لشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت أكثر شهرة بعد استضافة قمة المناخ الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنها تحولت لمدينة خضراء، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستفادة مما حدث لمضاعفة أعداد السياح القادمين إليها.

وأضاف «فودة»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه زار دولة الإمارات الأسبوع الماضي للاطلاع على بعض المشروعات في مجالات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والكاميرات وأنظمة المراقبة، والمشروعات السياحية.

مشروع سياحي جديد

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الإمارات نجحت في إقامة منتجعات سياحية خاصة بأثرياء العالم، وجار نقل هذه التجربة إلى شرم الشيخ والاستفادة منها، وجرى الاتفاق على التخطيط لإنشاء مشروع لسياحة الأثرياء في العالم على غرار المقام في دبي، وعقد لقاءً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البناء لإقامته.

قصور وفيلات وفنادق فاخرة

وأوضح أن المشروع عبارة عن 100 غرفة فندقية فاخرة لسياحة الأثرياء، و30 فيلا عائمة في البحر، و12 قصرًا، إضافة لحمامات السباحة، ومطاعم فاخرة، وملاهي ليلية.

وشدد على أن المشروع يعتمد على الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات والتخلص منها بتكنولوجيا حديثة.