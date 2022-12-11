تفاصيل برنامج تحفيظ القرآن عن بعد لـ«الأوقاف».. غلق باب التسجيل غدا

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج التحفيظ عن بُعد، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وفهمًا، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، وعملًا على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

ومن المقرر أنَّ يغلق غدًا باب التسجيل الإلكتروني في برنامج التحفيظ عن بعد سواء للمحفظين أو للطلاب.

طريقة التقديم في برنامج الأوقاف لتحفيظ القرآن عن بعد

وأوضحت وزارة الأوقاف طريقة التسجيل في البرنامج إلكترونيًا وذلك من خلال الرابط التالي للمحفظين من هنا.

كما وضعت الوزارة رابط آخر للطلاب الراغبين في الاشتراك في البرنامج من هنا.

الفئات المستهدفة من برنامج التحفيظ عن بعد

وعن المستهدفين، أوضحت وزارة الأوقاف أنَّ الشريحة المستهدفة من برنامج التحفيظ عن بعد هي الطلاب في مرحلة الروضة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة المفتوحة (للجميع).

مميزات برنامج التحفيظ عن بعد لوزارة الأوقاف

ورصدت وزارة الأوقاف المزايا المتوقعة من برنامج التحفيظ عن بعد، إذ يتمّ منح المشارك شهادة ختم القرآن الكريم وفهم معانيه من وزارة الأوقاف، وضم المتميزين لعضوية المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف، مع التحاق الراغبين من الحفظة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم مباشرة.

وأكّدت وزارة الأوقاف أنَّه سيتمّ إعطاء الأولوية للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والدولية، إضافة إلى جوائز للأكثر تميزًا.

ويهدف البرنامج إلى تخريج أجيال تحفظ القرآن وتفهم معانيه وتتخلق بأخلاقه واقعا وسلوكا، وحفظ القرآن وفهم معانيه تعلم الآداب والمثل العليا وتطبيقها تأسياً بالنبي (صل الله عليه وسلم) الذي كان خلقه القرآن إتقان اللغة العربية من الصغر لتحقيق التميز الدراسي للأطفال التطبيق العملي للحفظ بقراءة ما يحفظه الطالب من السور في صلاته.