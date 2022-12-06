وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج تحفيظ القرآن عن بُعد.. «فيديو»

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تشهد نقلة غير مسبوقة في تاريخها، من حيث البرامج والتوعية والبر وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «أعلنت الوزارة بالأمس، أنها ستطلق برنامج تحفيظ القرآن عن بُعد، وهذا الأمر سيتم على مستوى المديريات، وسنستفيد من كل شيوخ المقارئ المعتمدين لدينا في مجال التحفيظ، واللينك موجود على موقع الوزارة ومتاح لكل أبنائنا، وستنطلق المسيرة بدءً من الأسبوع المقبل».

حفظ القرآن عن بُعد

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «بالنسبة للتحفيظ عن بُعد، فنحن في عصر الرقمنة والعصر الإلكتروني ولابد أن نكون مواكبين له، فبعض الأبناء لا يمكنهم الذهاب إلى المساجد بسبب ضيق الوقت، ونحن من خلال هذا البرنامج سنتيح لهم هذه الوسيلة، إذ سيكون في إمكانهم حفظ القرآن عن بُعد».

دربنا الأئمة في أكثر من 20 دولة

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف «نحن سباقون في هذا الأمر، دربنا الأئمة في أكثر من 20 دولة، وعندما اندلعت أزمة كورونا وكانت المساجد مغلقة، كان هناك تدريب عن بُعد على مستوى الجمهورية، والأسبوع المقبل سيشهد انطلاق برنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، عن طريق خدمة اللايف، بحيث يكون الشيخ على الرابط والأبناء يستمعون إليه، ومن خلاله سيكون هناك تفاعل بين المُحفظ والأبناء الذين يرغبون في الحفظ، ولن يكون بصفة يومية منعا للمشقة، وسيكون خلال يومين أو 3 أيام في الأسبوع».