وزارة الأوقاف تطلق مبادرة «مفاتح الخير» لنشر التسامح واحترام الآخر

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة «مفاتح الخير» يوم الأحد المقبل، لمدة شهر كامل، من خلال خمس قوافل و150 ندوة.

أهداف مبادرة «مفاتح الخير»

أكدت الأوقاف في بيان، أن المبادرة تهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس جميعًا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلاً عن الجد والاجتهاد في العمل.

نشر القوافل والندوات

وأوضحت الوزارة، أنها ستنشر لاحقًا تفاصيل وأماكن إقامة القوافل والندوات التي سيقوم بها نخبة من خيرة العلماء والأئمة والواعظات.