أستاذ اقتصاد بعين شمس: الدولة تعمل على تخليق آليات جديدة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية بدأت في تخليق آليات جذب الاستثمار بالوقت الراهن، إذ تعتمد على ملفات مهمة جدًا، يرى خبراء الاقتصاد دورها في عمل وزن نسبي بالموازنة العامة، وقيمة مضافة في المخصصات المالية، يمكن أن تعتمد عليها الحكومة في التقرير السنوي المالي.

تخليق آليات جديدة في الواقع الاقتصادي المصري

وأضاف الكيلاني، في حوار مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أن المادة 68 من قانون رقم 72 لسنة 2017 حددت مهام الدولة بجذب الاستثمار في وضع الرؤية العامة في استراتيجية الاستثمار في مصر، وتهيئة بيئة الاستثمار، وحل منازاعات المستثمرين ووضع استراتيجية طويلة المدى للاستثمارات، إضافة إلى تخليق آلياتٍ جديدة في الواقع المصري، وعمل بيئة محفّزة لاستثمارات نوعية، وهي التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

الاستثمارات تزيد من القيمة المضافة

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، أنه ليس من الضروري زيادة حجم الاستثمارات بقدر ما هو مهم أن تكون هذه الاستثمارات تعمل على زيادة القيمة المضافة، وتقلل معدل البطالة وتزيد من معدل الصادرات؛ لتضفي آليات جديدة في الواقع الاقتصادي المصري، لافتًا إلى أنّ مصر لكي تصل إلى 100 مليار في 2030 وأن نصل خلال الـ 4 سنوات القادمة إلى 40 مليا دولار وفقًا للمؤتمر الاقتصادي أي 10 مليار دولار بالعام الواحد، وهو ما تحقق 2022/2023 إذ وصلت مصر إلى 9 مليار دولار، لا بد من فرض الدورة المستندية من خلال التعامل بحرية مع المستثمر والقضاء على البيروقراطية وسهولة فض المنازعات.