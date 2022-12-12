«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن حملة تطعيم شلل الأطفال

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين، بضرورة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي جرى إطلاقها أمس وتستمر لمدة 4 أيام.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي، إن حملات التطعيم التي تقوم بها الوزارة في غاية الأهمية وعلى المواطنين ضرورة الاشتراك في كافة الحملات التطعيمة التي تهدف إلى تقوية الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض المعدية وغيرها.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم ما يقرب من 17 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وفقًا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية 2006.

وأضافت الوزارة: خصصنا مبالغ مالية ضخمة للتطعيمات وتحديثها بشكل مستمر، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، فضلا عن معرفة الوحدات الصحية التى يمكن معرفة لتطعيم الأطفال في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أهمية تطعيمات الإنفلونزا الموسمية لدورها في تقليل نسب الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن أي لقاح عند الحصول عليه لابد وأن يكون له آثار جانبية ولكنها خفيفة ولا تستدعي التخوف أو القلق، مشيدًا بدور التطعيمات التي حدثت خلال جائحة كورونا والتي مازالت مستمرة حتى الآن ودورها في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس.