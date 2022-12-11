«تعليم مطروح» تدشن مبادرة «ادعمني» لتنمية مهارات تلاميذ الابتدائية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية بصدد تنفيذ مبادرة «ادعمني»، بمشاركة إدارة التخطيط والمشروعات والتعليم الابتدائي وتوجيهات المواد الدراسية بديوان عام المديرية، وذلك لرفع نواتج التعلم عن طريق تنمية المهارات والقيم التي يكتسبها طلاب المرحلة الابتدائية خلال دراستهم للمنهج في القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، وصقل المهارات الأساسية للرياضيات.

مبادرة «ادعمني»

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إن المبادرة ستُنفذ لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم تحديد أحد المهارات كل أسبوع، مشيرا أن خطة المبادرة تتم في إطار من التكامل والتنسيق بين عناصر المنظومة التعليمية، حيث سيتم إجراء اختبارات قبلية مع بداية كل شهر لجميع طلاب المرحلة الابتدائية في المهارات المراد تنميتها خلال الفترة الزمنية، ثم تسجيل النتائج ومقارنتها عقب ذلك بنتائج الاختبار البعدي والذي سيتم عقده في نهاية كل شهر لقياس مدي تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم خطة المبادرة أولا بأول.

خطة الدعم

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان، أن معلم المادة بكل فصل دراسي سيقوم بتدريس خطة الدعم، إضافة إلى قيام المعلمين القائمين بالحصص الاحتياطية حيث سيتم تغيير مسماها إلى حصص الدعم، موضحا أن الخطط الشهرية سيتم وضعها في مكان واضح بكل فصل لضمان سهولة اطلاع المعلمين عليها خلال تلك الحصص.

وأوضح وكيل الوزارة، أن كل طالب بالمرحلة الابتدائية سيتم تخصيص كراسة خاصة به تسمى «كراسة الدعم»، حيث سيتم من خلالها متابعة معلم الفصل لمستواه يومياً وعلى مدار المرحلة الزمنية الخاصة بتنفيذ المبادرة.

تدريب المعلمين غير المتخصصين

وأوضح، أن وحدات التدريب بالمدارس لها دور كبير في المبادرة، حيث يقع على عاتقها تدريب المعلمين غير المتخصصين على كيفية تدريس وتنفيذ حصص الدعم، وذلك في سبيل الاستفادة من كل هيئات التدريس في جميع التخصصات ومعلمي الأنشطة التربوية بنوعياتها والأخصائيين لتدريس تلك الحصص والمشاركة الإيجابية في تنفيذ المبادرة بعد حضور ورش العمل التعريفية بالمبادرة.