جدول امتحانات المرحلتين الإبتدائية والإعدادية 2021 محافظة القليوبية

أعلنت ديرية التربية والتعليم بالقليوبية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 لصفوف المراحل الإبتدائية والإعدادية العام وضعاف السمع والمكفوفين ومدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية والتي من المقرر ان تنطلق في 4 يناير المقبل

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر انطلاق إمتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي يوم 4 يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي المجتمعي يوم الاثنين 4 يناير وتستمر حتى الأربعاء 6 يناير أما الصف الرابع الابتدائي فمن المقرر لهم يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 18 يناير ومن يوم الأحد الموافق 10 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 18 من الشهر نفسه، تستمر اختبارات الصف الخامس الابتدائي أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الاثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 يناير

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد إعتمد جدول إمتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ علي مستوي المحافظة ، مؤكداً علي ضرورة الإستعداد التام وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر ، مشيراً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا