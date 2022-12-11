وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بالخدمات الطبية لـ«شفاء الأورمان»

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدا رفيع المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يضم نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الدعم الفني، والدكتور شوكت عبدالرازق، رئيس قطاع أفريقيا للتعاون الدولي، وميكيل إدوارد، مدير قطاع أفريقيا للتعاون الدولي، والدكتور عمر الحاج علي السيد، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى الأورام السرطانية في رحلتهم العلاجية داخل المستشفى.

وفد «الطاقة الذرية» يزور شفاء الأرومان

وكان في استقبال وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، والدكتور شريف المغربي، رئيس قسم الفيزياء الطبية وخبير الوقاية الإشعاعية بمستشفيات شفاء الأورمان، وقام الوفد بعمل جولة لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى في غرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والطب النووي، وأثنى الوفد على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة والتي تضاهي الخدمات في المستشفيات العالمية.

وأوضح الدكتور عمر الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، تعكس حرص الوكالة على زيارة الصرح الطبي العملاق الذي يهتم بالشأن الطبي للملايين من أبناء الصعيد، وتقديم الرعاية الصحية للجميع بمختلف الفئات العمرية بالمجان.

وفد «الطاقة الذرية» يشيد بالمستشفى

وأشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما شاهدوه من خدمات طبية مميزة، ورعاية متكاملة في كافة الاقسام، وكذلك الأجهزة القياسية العالمية التي تساهم في علاج الأورام السرطانية بجانب المباني والألوان والإجراءات التي تتم لخدمة البيئة لتكون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان أول مستشفى أخضر صديق للبيئة في مصر بحصوله على الشهادة الذهبية.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، إن المستشفى حقق أرقاما وخطوات مميزة خلال الفترة الماضية، واستقبل عشرات الآلاف من المرضى ويعالجهم بصورة يومية بأحدث الأجهزة المتطورة التي تم جلبها من مختلف دول العالم، لتقديم أفضل خدمة لتحقيق شعار المستشفى «صعيد بلا سرطان»، مؤكداً أن كل الأجهزة والخدمات الطبية مقدمة لأهل الصعيد بالمجان تماماً، وأن إدارة المستشفى قررت بجانب بناء مبنى علاجي وتوفير كل الأجهزة الطبية داخله لخدمة مرضى السرطان، جهزت مبنى المستشفى بشكل جمالي مميز يدخل البهجة والسعادة في قلوب مرضى السرطان، وكل زوار المستشفى.

دعم محاربي السرطان بالصعيد

من جانبه رحب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأقسام المستشفى المختلفة لدعم محاربي السرطان طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على هذه الزيارة، ومؤكدا أن إشادة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعكس المجهود الكبير الذي يقوم به فريق العاملين في جميع أقسام المستشفى لتحقيق النجاحات المتتالية، وهو ما ساهم في فوز المستشفى بالشهادة الذهبية كأول مستشفى أخضر صديق للبيئة في مصر، بما يعود بالفائدة على جميع المرضى بالمستشفى.