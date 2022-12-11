سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الدرهم الإماراتي في عمليات الشراء، بينما ارتفع سعر بقيمة جنيه واحد في البيع، حسب ما أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، آخر ما وصل إليه سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، وفقا للتحديثات الصباحية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي

- وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.69 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل بنك CIB نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ اليوم سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات بنك قناة السويس، سجل الدرهم 6.66 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني NBK استقر عند نحو 6.61 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك ابو ظبي الأسلامي استقر سعره عند نحو 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في المصرف المتحد 6.54 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

- وفي كريدي أجريكول سجل الدرهم نحو 6.66 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- وفي بنك التعمير والإسكان سجل نحو 6.66 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.