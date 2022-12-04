سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

كشفت البنوك المصرية والعاملة داخل القطاع المصرفي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم والذي يحظى بمتابعة يومية من قبل الأسر المصرية، نظرًا لعمل الكثير من أبنائها في دول الخليج وخاصًة المدن الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تغيرًا طفيفًا في السعر بالبنوك مسجلًا ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد، بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 4 ديسمبر الجاري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 6.67 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، عند 6.68 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

سجلت العملة العربية الإماراتية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.66 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

سجل سعر عملة أبو ظبي في إيجي بنك لنحو 6.68 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي على شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك QNB الأهلي، 6.68 جنيه للبيع، و6.70 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، عند 6.69 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، عند 6.66 جنيه للبيع، و6.70 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم، حيث سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، والبيع 6.70 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 6.67 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.