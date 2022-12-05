سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين

تغير طفيف شهده سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في عمليات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وفقا للقطاع المصرفي المصري، مع بدء التعاملات الصباحية اليوم داخل البنوك العربية والأجنبية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، ووفقا للتحديثات الصباحية.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل بنك CIB نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ اليوم سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.66 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.67 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني NBK بلغ نحو 6.60 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في المصرف المتحد 6.53 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

- وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.63 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.