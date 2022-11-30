سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في القطاع المصرفي المصري، خلال عمليات البيع والشراء، خاصة داخل البنوك الحكومية.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال المعاملات البنكية صباح اليوم، ووفقا لآخر التحديثات.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

- سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم داخل بنك CIB صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، نحو 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- وفي تعاملات بنك قناة السويس، سجل 6.65 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- سجل سعره الدولار في البنك الأهلي 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الإسكندرية ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 6.67 جنيه للشراء، واستقر عن نحو 6.69 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، سجل 6.67 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- وسجل اليوم في بنك الكويت الوطني NBK نحو 6.60 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر شراء وصرف الدرهم، في المصرف المتحد، عند 6.53 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- في أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.69 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.