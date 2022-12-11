استقرار أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. والببرازيلي بـ10 آلاف و300 جنيه

أكد الدكتور السعيد أبوالحارث، رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم شهدت استقرارا داخل الأسواق الحرة بالمحافظات المصرية، مشيرا إلى أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الرئيسية في مصر والذي يضاف للعديد من الصناعات، ومنها الأعلاف التي تستخدم كعلف للثروة الحيوانية والداجنة، أحد أهم الركائز الأساسية للأمن الغذائي للمستهلك.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

سجل سعر الذرة الصفراء برازيلي 10 آلاف و300 جنيه كسعر الطن الواحد.

سجل سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 10 آلاف و 250 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر طن الذرة الروماني 10 آلاف و350 جنيها.

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 10 آلاف و400 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم، تشهد استقرارا لزيادة المعروض خاصة من الدول الأوروبية للتصدير في هذا التوقيت من العام، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 9 ملايين طن ذرة صفراء، وذرة شامية، بواقع منزرع 2 مليون فدان علي مستوي محافظات الجمهورية، ويغطي إنتاج الذرة نحو 55% من الاستهلاك الداخلي و 40% من التصنيع للأعلاف المحلية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم والكسب

كما سجل كسب الصويا بروتين 44% سجل 15 ألفا و940 جنيها.

وسجل بروتين 46% 16 ألفا و280 جنيها.

وسجلت بذور الصويا فول فات 17 ألف جنيه للمستورد، و16 ألفا و700 جنيه للمنتج المحلي.

كما سجلت أسعار كسب الصويا بواقع 14 ألف جنيها.

يذكر أن أسعار الذرة الصفراء شهدت استقرار منذ أسبوعين لكثرة المراعي الخضراء للماشية من البرسيم، والتي تستهلك نصف ما ينتج من الأعلاف.