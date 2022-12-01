أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس بالمحافظات.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس استقرارا في أسواق المحافظات المصرية كون هذا المحصول رئيسيا، ويدخل في العديد من الصناعات ومنها الإعلاف التي تستخدم كعلف للثروة الحيوانية، وكذلك كعلف للثروة الداجنة، ويمثل أحد الركائز الأمن الغذائي وذلك طبقاً للتعاملات التي أجرين اليوم خلال حركة البيع والشراء بأسواق المحافظات.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

سجل سعر الذرة الصفراء برازيلي 10 آلاف و550 جنيها للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم أوكراني 10 آلاف و450 جنيها عن كل طن ذرة.

سجل سعر طن الذرة الروماني 10 آلاف و450 جنيها.

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 10 آلاف و550 جنيها.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

أكد الدكتور يحي زكريا، أستاذ الدواجن، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن علي مستوي الجمهورية، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا في الأسعار، وهو أمر يعود على المستهلك بالنفع، وكذلك المربين للثروة الداجنة، والحيوانية.