أسعار الذرة الصفراء اليوم في مصر.. تتراجع بنحو 150 جنيها

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم السبت تراجعا في أسعار بعض الأنواع، وسجل هذا التراجع نحو 150 جنيها في سعر طن الذرة، والذي يعد من المحاصيل الرئيسية التي تدخل في العديد من الصناعات، منها صناعة الأعلاف للماشية، وكذلك للثروة الداجنة، وسجل سعر الذرة الصفراء برازيلي 8850 جنيها للطن، كما سجل سعر الذرة الصفراء أرجنتيني 8800 جنيه للطن، وسعر الذرة الصفراء أوكراني 8700 جنيه للطن طبقا لتعاملات اليوم، وفق ما أكده الدكتور حاتم أبو عالية أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات بسخا بكفر الشيخ .

أسعار الذرة الصفراء اليوم

وأضاف «أبو عالية» لـ«الوطن» أن أسعار الذرة الصفراء مرتبطة بالسوق العالمي، الذي يحدد سعرا لكل نوع من الذرة الصفراء التي تنتجها عدة دول، وتكون تلك الأنواع متقاربة في السعر.

الذرة الصفراء في مصر

وأوضح أن المنزرع من الذرة الصفراء في مصر بلغت مساحته نحو مليون و50 ألف فدان، وهو ما ينتج نحو 90 مليون طن ذرة صفراء تزرع بجميع محافظات مصر سواء في وجه بحري، أو بمحافظات وجه قبلي لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج لعلف الثروة الحيوانية أو الداجنة.

إنتاج الذرة الصفراء

وأشار أيضا إلى أن المنزرع في مصر، سواء للذرة الصفراء بواقع مليون فدان، أو من المنزرع من الذرة الشامية البيضاء بما يبلغ مليون ونصف المليون فدان، يوفر نحو 60% من إنتاج الذرة.