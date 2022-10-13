6000 جنيه سعر طن الذرة اليوم في الشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنّ سعر طن الذرة الاسترشادي اليوم في محافظة الشرقية بلغ 6000 جنيه، لافتا إلى زراعة 218 ألف فدان بأنواع متنوعة من الذرة «صفراء، النيلي، وذرة بيضاء».

6000 جنيه سعر طن الذرة في الشرقية

وأكد نصير أن أعلى سعر لطن الذرة اليوم بلغ 6000 جنيه قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من الذرة الأبيض 158 ألف و259 فدانًا، بينما يبلغ عدد الأفدنة المنزرعة بالذرة الصفراء 73 ألف و901 فدان، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لضمان ربحية المزارعين، وحال انخفاض السعر تعوض الدولة الفلاح بالسعر المتفق عليه 6000 ألف جنيه.

حصاد مساحات شاسعة من الذرة بالشرقية

وأشار مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إلى أن سعر طن الذرة اليوم يختلف عن الأيام الماضية، لافتا إلى حصاد 110 آلاف و723 فدان من الذرة الأبيض

وانطلق موسم حصاد الذرة في محافظة الشرقية ضمن حصاد موسم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، أهمها محصول الأرز، والقطن، والسمسم.