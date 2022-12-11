أحد الحاصلين على جوائز المشروع الوطني للقراءة: المسابقة تتطلب قراءة 30 كتابا

قال عبدالرحمن حسن أحد الطلاب الحاصلين على جوائز المشروع الوطني للقراءة، إنّ المسابقة تتطلب قراءة 30 كتابا، موضحًا: «كمشاركين نقرأ أكثر من ذلك، لكننا نحاول انتقاء الأفضل بين الكتب التي قرأناها، حيث نراعي التنوع في المجالات، بعد ذلك يتم تلخيص هذه الكتب».

يجب أن تكون لدينا القدرة على تحليل أسلوب الكاتب ورصد المميزات والعيوب

وأضاف الطالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «يراعى أن نتحدث بشكل جيد عن الكتب التي قرأناها، أي يجب أن نكون واعي جيدا للكتب التي قرأناها والمحتوى الذي نشارك فيه، وأن تكون لدينا القدرة على تحليل أسلوب الكاتب ورصد المميزات والعيوب».

لدينا القدرة على التحدث بالفصحى في كل مراحل المناقشة

وتابع أحد الطلاب الحاصلين على جوائز المشروع الوطني للقراءة: «يجب أن يكون هناك قراءة تحليلية وناقدة للكتب التي نشارك بها، حتى نرصد ما كان الكتاب يحتاجه حتى تكون جودته أفضل، وقبل كل ذلك، يجب أن يكون لدينا القدرة على التحدث باللغة العربية الفصحى في كل مراحل المناقشة مع تجنب الأخطاء، وهو ما اكتسبته مع الوقت، شاركت في الدورة الأولى من مسابقة المشروع الوطني، ولم أوفق في التأهل إلى المراحل الختامية، حاولت تطوير عيوبي وأوجه القصور، وعندما شاركت في الموسم الثاني حصلت على مركز متقدم على مستوى الجمهورية».