إعلان اسم الفائز بجائزة المليون جنيه في المشروع الوطني للقراءة

أعلنت مؤسسة البحث العلمي أسماء الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، بحضور أيمن جراح من مؤسسة البحث العلمي بدبي، ونجلاء الشماسي رئيس مؤسسة البحث العلمي، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

والفائز بالمركز الأول، المعلم إبراهيم جابر محمد علي.

وفاز بالمركز الثاني المعلم أحمد محمد هارون.

وفاز المركز الثالث المعلم محمود فرغلي علي موسى.

والمركز الرابع المعلم محمود عبده محمود.

والمركز الخامس أحمد محمد أبو خلف.

والمركز السادس المعلم رضا سلامة فتحي.

وفاز بالمركز السابع رضا نبيه المرسي سليم.

وفازت بالمركز الثامن أميرة عبدالعليم.

والمركز التاسع المعلم أحمد محمد منصور.

والمركز العاشر خالد محمد عبدالهادي.

ويحصل الفائز الأول على جائزة مليون جنيه، والثاني على جائزة نصف مليون جنيه وتندرج الجوائز لتصل إلى 50 ألف جنيه.

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إنّ المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى إحداث نهضة، ويخلق منافسة مجتمعية داعمة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك خلال حفل إعلان جائزة مشروع الوطني للقراءة بمركز المنارة.

وأضاف الضويني، أنّ مشاركة أكثر من 3 ونصف مليون طالب ومعلم في المشروع الوطني للقراءة، في منافسات المشروع كفيل بتغيير المجتمع للأفضل، مؤكدًا أهمية استثمار المواهب ورعايتها باعتبارها مشروعا وطنيا، معربًا عن سعادته بتبني دولة الإمارات لمثل هذه المشروعات التنموية، متجها بالشكر إلى نجلاء الشماسي رئيس مؤسسة البحث العلمي.

ومن جانبها قالت نجلاء الشماسي رئيس مؤسسة البحث العلمي، إنّ مصر التي نحبها تعيش قصة نجاح أبطالها من بيوت مصرية عنيدة وعتيدة.

وأضافت الشماسي: «اليوم نحتفل برؤية وطن وصناعة جيل من القراء البارزين من ضمن أهم أهدافه الوطنية، من خلال طلاب ومعلمي المدارس المشاركين في المشروع الوطني للقراءة».